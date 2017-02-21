"Порше Кайен" спровоцировал массовую аварию на трассе М4 под Новороссийском

Сегодня появилось видео жуткой аварии, которая произошла 19 февраля

Жуткая массовая авария произошла на трассе М 4 "Дон" под Новороссийском 19 февраля.

В 18.10 водитель автомобиля "Порше Кайоен" на большой скорости, на извилистом участке дороги, не справился с управлением, и кроссовер вылетел на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем "Форд Фокус". "Форд" от удара отбросило, и он столкнулся с автомобилями "Лада Гранта" и "Хендай Солярис".

Автомобили получили значительные механические повреждения. Госпитализация потребовалась водителю "Хендай", остальным была оказана медицинская помощь на месте аварии. Так же в СМИ сообщается, что после столкновения в автомобилях началось возгорание, но владельцы машин и очевидцы быстро справились с очагами возгораний.

Видео: YouTube/Алексей 2

Фото:За рулем(Кубань)