Карты "Подорожника" с новым дизайном продаются ограниченным тиражом

В кассах метрополитена появились карты "Подорожника" с новым дизайном. Карточки с рисунком выпустили ограниченным тиражом.

Со среды, 7 июня, в петербургском метрополитене можно будет купить карту "Подорожник" с новым дизайном. Электронный проездной сменил основной цвет: теперь он белый вместо зеленого. Украшает карту изображения синих и зеленых цветов, а также очертания башни.

В пресс-службе метрополитена отмечают, что функциональные возможности "Подорожника" не изменились. Однако желающим по какой-то причине обновить карту или просто приобрести новый "Подорожник" для коллекции нужно поторопиться: тираж проездных ограничен.

Ранее Piter.tv сообщал, что "Подорожник" объединился с московской "Тройкой". Новые карты, способные работать в двух столицах, можно купить в кассах около вокзалов. Также было внесено еще одно изменение: Тайм-аут суточных проездных в метро Петербурга сократили на 10 минут.

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"