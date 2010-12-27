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"Почта России" будет проверять содержимое посылок перед их отправлением
Сегодня, 15:38
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Shdaria
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"Почта России" будет проверять содержимое посылок перед их отправлением

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Перед отправлением посылки в Санкт-Петербург, сотрудники "Почты России" проверят ее содержимое.

 Посылки , отправленные в Петербург и другие города, где пройдут матчи Кубка конфедераций, проверит сначала "Почта России".

ФГУП "Почта России" сообщает, перед отправлением посылки в Санкт-Петербург отправитель должен будет показать ее содержимое. Это коснется также отправлений EMS почтой и бандеролей 1 класса.

В "Почте России" рассказали, что это стандартная практика для почтовых операторов, которая используется в целях безопасности на период крупных спортивных мероприятий. 

Стоит отметить, до 12 июля почта не сможет принять миграционные уведомления, этим на время Кубка конфедераций будут заниматься территориальные органы МВД. 

Напомним, Кубок конфедераций - 2017 пройдет в Москве, Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. 

 

Фото: "Почта России"

Теги: кубок конфедерации 2017 , новости спб , петербург , почта россии , почта россии проверит содержимое
Категории: Новости СПб Лента новостей

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