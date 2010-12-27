Лоукостер "Победа" запускает самолеты между Петербургом и Москвой

Бюджетная авиакомпания "Победа" запускает новый рейс, который соединит Москву и Петербург. Самолеты будут отправляться ежедневно.

С конца октября из Петербурга в Москву и обратно можно будет долететь на бюджетном рейсе. Лоукостер "Победа" запускает рейс, связывающий две столицы. Об этом заявила пресс-служба авиакомпании.

Первый самолет из петербургского "Пулково" в московский "Внуково" отправится 29 октября. Сейчас самый дешевый билет (без возможности пронести на борт ручную кладь, обменять билет или выбрать место) с учетом всех сборов обойдется в 999 рублей. Билет с полным перечнем услуг обойдется в 5 999 рублей.

Уже сейчас можно забронировать билеты на этом направлении. Всего перевозчик предлагает не менее 20 тысяч билетов. Вылетать самолет будет в 21.05. В Москве пассажиры будут в 22.30.

Из Петербурга самолеты "Победы" летают в семь городов, Москва станет восьмым.

Фото: скриншот сайта "Победы"