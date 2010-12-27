"Площадь Восстания" и переход закрыли из-за бесхозного предмета

Станция метро "Площадь Восстания" второй день подряд закрывается посреди дня. Причиной снова стал бесхозный предмет.

И снова неприятный сюрприз для пассажиров метрополитена посреди дня. В 12.45 станцию метро "Площадь Восстания" закрыли на вход и выход. также недоступен переход на станцию "Маяковская".

Как уточняют в пресс-службе метро, причиной снова стал бесхозный предмет. Станцию откроют только после того, как забытую сумку проверят специалисты. Некоторые пассажиры терпеливо дожидаются открытия станции. Из-за этого на "Маяковской" и у входа на "Площадь Восстания" собралась толпа.

Поезда проезжают станцию без остановок. Как рассказывают пассажиры, в метро по громкой связи объявляют, что "Площадь Восстания" закрыта по техническим причинам.

Накануне "Площадь Восстания" закрыли из-за бесхозной коробки в среднем зале. Как сообщал Piter.tv вестибюль и переход открыли через полчаса.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург