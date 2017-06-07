"Площадь Восстания" перекрывали из-за забытого рюкзака

В утренний час пик перекрывали одну из ключевых станций метро

Утром в среду, 7 июня 2017 года, почти на час перекрывали одну из узловых станций метро в центре Петербурга – "Площадь Восстания". Как рассказали в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен", причиной закрытия стало обнаружение в среднем зале станции метро бесхозного рюкзака с неизвестным содержимым.

Рюкзак без хозяина нашли в среднем зале "Площади Восстания" около половины восьмого часа утра среды. Вход и выход на станцию немедленно перекрыли, кроме того, был закрыт и переход на станцию "Маяковская".

Найденный подозрительный предмет проверяли около сорока минут – станцию "Площадь Восстания" открыли только в 8.10 утра. В рюкзаке оказались безобидные личные вещи.

Видео: архив