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"Площадь Восстания" закрыли из-за бесхозной коробки в среднем зале
Сегодня, 15:58
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Asyaromanenkova
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"Площадь Восстания" закрыли из-за бесхозной коробки в среднем зале

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Персс-служба метрополитена сообщает. что на вход и выход закрыта станция метро красной ветки "Площадь Восстания".

Во второй половине дня в среду, 24 мая. станцию метро "Площадь Восстания" закрыли на вход и выход. также закрыт переход на соседнюю "Маяковскую". Вестибюли и коридор стали недоступны в 15.49. На фото с места события видно, что подозрительная коробка синего цвета. она похожа на фирменные упаковки "Почты России".

Как уточняют в пресс-службе метро, причиной ограничений стала бесхозная коробка. На место ждут прибытия специалистов-взрывотехников. Без их проверки подозрительной вещи, станцию не откроют. Некоторые пассажиры дожидаются открытия станции и перехода на "Маяковской" и у дверей наземных вестибюлей.

Поезда проезжают станцию без остановки. О закрытых вестибюлях объявляют по громкой связи в подземке. Для тех, кто не успел вовремя спуститься на станцию проблем не так много: в центре близко находится несколько станций, с которых легко можно добраться до красной ветки. Хуже тем, что ехал именно на "Площадь Восстания". Так как там рядом находится Московский вокзал, то на станции часто выходят гости города и путешественники, которые отправляются в Москву и другие места.

"Площадь Восстания" закрыли из-за бесхозной коробки в среднем зале

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Категории: Новости СПб

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