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Петербургская компания «Петербургтеплоэнерго» меняет гендиректора
Сегодня, 15:55
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Shdaria
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Петербургская компания «Петербургтеплоэнерго» меняет гендиректора

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В Петербурге компания "Петербургтеплоэнерго" меняет генерального директора.

 В ООО "Петербургтеплоэнерго" поменяется руководитель. Так, вместо Андрея Машлыкина предприятие возглавит Андрей Сухарев, который в данный момент является главой управления развития теплового бизнеса в "Теплосети Санкт-Петербурга".

Как сообщают СМИ Андрей Сухарев комментировать новость отказался. Предполагается, что официально о кадровом решении объявят в ближайшие дни.

На данный момент управление "Петербургтеплоэнерго" осуществляет компания "Газпром теплоэнерго". В начале апреля во главу компании встал бывший гендиректор ГУП "ТЭК" Артур Тринога. Андрей Сухарев работал под его руководством в 2011-2014 годы. Многолетний гендиректор "Петербургтеплоэнерго" Сергей Густов ушел из компании в январе 2015 года, после чего и сложилась действующая система управления.

 

Фото: Официальный сайт "Петербургтеплоэнерго"

Теги: генеральный директор , петербург , петербургтеплоэнерго , смена главы
Категории: Новости СПб Лента новостей

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