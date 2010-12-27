Петербургская компания «Петербургтеплоэнерго» меняет гендиректора

В Петербурге компания "Петербургтеплоэнерго" меняет генерального директора.

В ООО "Петербургтеплоэнерго" поменяется руководитель. Так, вместо Андрея Машлыкина предприятие возглавит Андрей Сухарев, который в данный момент является главой управления развития теплового бизнеса в "Теплосети Санкт-Петербурга".

Как сообщают СМИ Андрей Сухарев комментировать новость отказался. Предполагается, что официально о кадровом решении объявят в ближайшие дни.

На данный момент управление "Петербургтеплоэнерго" осуществляет компания "Газпром теплоэнерго". В начале апреля во главу компании встал бывший гендиректор ГУП "ТЭК" Артур Тринога. Андрей Сухарев работал под его руководством в 2011-2014 годы. Многолетний гендиректор "Петербургтеплоэнерго" Сергей Густов ушел из компании в январе 2015 года, после чего и сложилась действующая система управления.

Фото: Официальный сайт "Петербургтеплоэнерго"