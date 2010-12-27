Супермаркет на наставников заплатил штраф за слишком громкие холодильники

Специалисты Роспотребнадзор и Центра гигиены и эпидемиологии по жалобам горожан определили, что у магазина "Перекресток" на наставников слишком громкие холодильные установки. Теперь компания заплатит штраф.

Жители дома 35 на проспекте Наставников пожаловались в Роспотребнадзор на супермаркет, расположенный на первом этаже дома. По их словам, холодильные установки магазина "Перекресток" сильно шумели и мешали им. На место прибыли сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии. Они замерили уровень шума в квартирах и подтвердили, что кондиционеры нарушают правила.

Материалы направили в суд. Представители власти обязали администрацию супермаркета заплатить штраф, а также поставить экранирующее оборудование, чтобы устранить вибрацию установки. Как сообщали в понедельник, 15 мая, в управлении Федеральной службы судебных приставов, магазин честно заплатил штраф в размере десяти тысяч.

Ранее Piter.tv сообщал, что суд разрешил посетителям аквапарка "Питерлэнд" приносить с собой еду. Роспотребнадзор посчитал, что в развлекательном комплексе нарушают права посетителей. В результате заведение оштрафовали на десять тысяч.