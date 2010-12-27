Открытие весеннего сезона Comedy Club

Comedy Club Санкт-Петербург приглашает всех на первый концерт в этом сезоне на Фрегат Благодать.

Резиденты Comedy Club приглашают всех фанатов и любителей смешных шуток на первый в этом сезоне концерт. Ребята готовы поражать новой, оригинальной и, что важно, смешной программой.

На сцену выйдет любимое три "Смирнов, Иванов, Соболев", дуэт "Кукота&Чехов", Женя Синяков. Кроме того можно будет послушать Валентина Сидорова, Дмитрия Мишланова, дуэты "На повороте" и "Соседи". Ведущим шоу станет Степан Пестряков.

Артисты уже заготовили необычные шутки и ждут зрителей. Также на сцене покажут музыкальные зарисовки и различные экспериментальные вещи. заказать билеты можно по телефону 922-27-72.