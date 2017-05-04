Видео из Орска: на ТЭЦ произошел крупный пожар

На орской ТЭЦ загорелась градирня. Пожар тушили 46 спасателей.

Сегодня утром, 4 мая, в Орске загорелось градирня. Инцидент произошел в Оренбургской области на ТЭЦ-1 около восьми часов. На место пожара незамедлительно выехали спасательные службы. Кроме того, местным жителям удалось зафиксировать на видео фантастическое зрелище.

На кадрах можно заметить, как разгорается градирня №5. Очевидцы происшествия сравнили пожар с приходом Саурона, вымышленного персонажа из "Властелина колец". Также они отметили, что столп густого темного дыма был заметен даже из центра города.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Известно, что в тушении пожара участвовало 46 человек и 14 машин. Благодаря слаженным действиям спасателей, ликвидировать огонь удалось через 20 минут.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности.

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Видео и фото: инстаграм, fantomas56rus