«Орбита 9»: футуристическая вариация или очередная мелодрама?

В Петербурге при поддержке kinoafisha.info состоялся пресс-показ дебютной полнометражной картины испанского постановщика Хатема Храиче «Орбита 9».

Это история о молодой девушке Елене, которая всю свою жизнь провела в космическом путешествии на далекую планету во имя спасения человечества. Каждый ее день пропитан мыслями о жертве ее родителей-кочевников, которые были вынуждены оставить ее одну, чтобы ей хватило воздуха добраться до места живой. Проблемы все-таки возникли, и устранить их прилетел техник Алекс. Не упустив возможность, Елена успела познакомиться с молодым человеком поближе. Девушка не могла даже подумать о том, что эта встреча раскроет страшную тайну о том, что она лишь одна из 10 «подопытных мышей», которые находятся в замаскированных под корабли бункерах. Ее жизнь – это эксперимент корпорации, чтобы в далеком будущем осуществить космическую колонизацию.

У публики, которая уже избалована фильмами об освоении космоса, с первых же минут просмотра «Орбиты 9» невольно возникает огромное количество вопросов. Если бы корабль летел десятки лет до другой планеты, вероятно речь шла бы о световых годах (как это было показано в кинокартине «Пассажиры»), каким образом тогда был так быстро распознан сигнал о бедствии? Почему у Елены не возник вопрос о том, зачем она летит на планету всю жизнь, если к ней смог быстро прилететь и улететь человек с Земли? Подобные вещи в фильме ни как не были объяснены. Если Алекс рассказывает о загрязненных и опасных для жизни водоемах, то почему никто не боится стоять под дождем, и до сих пор сохранились леса?

Сам эксперимент, проводимый корпорацией, тоже можно назвать достаточно сомнительной «затеей». Известно, что человек - существо социальное и в одиночку просто сойдет с ума. Логичнее было бы объединить всех участников эксперимента в одну команду и наблюдать, как они строят взаимоотношения. Очень удивляет и тот факт, что камеры наблюдения за «мышами» установлены только в коридорах. Если уже корпорация решила устроить научное «шоу Трумана» и ни во что не ставит жизни подопытных, то почему бы не наблюдать за всей их деятельностью?

Еще в трейлере «Орбиту 9» нам преподносят и как историю любви. Алекс, всячески избегавший Елену «на корабле», все-таки не смог устоять перед ее аргументами и после ночи с ней понял, что должен ее спасти. Но в фильме искра любви явно была не убедительна, они больше были похожи на людей, просто связанных обстоятельствами.

Хатема Хриаче удалось найти по-настоящему потенциальную идею, которая могла бы дать хорошую почву для рассуждений. Стоит ли пожертвовать жизнью 10 человек ради спасения всего человечества? Как бы отреагировало общество, узнав об опытах над людьми? До какой степени нужно было загрязнить планету, чтобы, опустив руки, искать другие места для жизни в космосе? Какова должна быть сила любви, чтобы пожертвовать всем ради нее? К сожалению, кинематографист погнался за двумя зайцами и не только не смог создать хоть какое-то представление о картине будущего мира, но и снять хорошую мелодраму.

Картина оставляет впечатление, что большую часть бюджета ушло на сооружение декораций бункера, поэтому зрителю не суждено увидеть ни экшена, ни красивых сцен, ни хорошей концовки. После просмотра кинокартины останется лишь желание обсуждать бесконечное количество не состыковок и примеры абсолютно алогичных поступков героев.

Видео: официальный трейлер

Фото: киноафиша.инфо

Надя Путинцева