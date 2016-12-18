"Оккупай Исаакиевская-2": 2000 митингующих собрались на Марсовом поле отбить Исаакиевский собор у РПЦ

Сегодня днём, 28 января на Марсовом поле, по уверению СМИ, прошли несколько акций, посвящённых передаче Исаакиевского собора Российской Православной Церкви (РПЦ). Как сообщают представители правоохранительных органов, среднее число митингующих варьируется в количестве около 2000 человек

Сразу по окончании акций на Марсовом, львиная доля протестующих о передачи музея РПЦ оказались у ворот самого Исаакия. Однако, несмотря на закрытые двери ввиду начала службы, нескольким митингующим удалось проникнуть внутрь. Вместе с ними в собор прибыли и охранники порядка мирского, — сотрудники полиции и ОМОН, — с целью пресечения потенциальных нарушений общественного порядка.

Напомним, что впервые информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась под окончание 2016 года, а уже 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он уточнил, что к настоящему моменту вопрос уже решён, несмотря на резонансное отношение общественности.

В Смольном же к знаменательной дате издали распоряжение о точном плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Ответной реакцией стал народный сход 13 января, где граждане пообещали властям провести митинг протеста о передачи Исаакиевского собора во владение РПЦ 28 января 2017 года на Марсовом поле.

Отметим, что оппозиционеры не только полагались на не подкреплённые слова, но также обратились в Василеостровский районный суд с иском. В нём шла речь об оспаривании передачи собора в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. К несчастью для многих суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви.

Также стоит подчеркнуть, что интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.

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Фото: Информационное агентство ТАСС