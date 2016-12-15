Вирус Petya парализовал работу транспортной компании Maersk в Петербурге

Вирус Petya атаковал компьютеры офиса крупнейшей европейской транспортной компании Maersk в Петербурге. Из-за этого работа перевозчика встала.

Вирус-вымогатель Petya парализовал работу еще одной компании в Петербурге. Вредоносное ПО завладело компьютерной сетью крупнейшей транспортной компании из Европы Maersk. При звонке в офисы перевозчика автоответчик предлагает обратиться в компанию в любой другой день.

Всех офисных сотрудников Maersk отправили во временные отпуска, рассказал неизвестный источник "Санкт-Петербург.ру". По его словам, транспортная компания выдает грузы только тем клиентам, которые могут предоставить оригинал передаваемого привозчиком владельцу документа (коносамента).

Остальные грузы остаются у Maersk, так как на это нет основания: подтверждающий получение без оригинала документа телекс-релиз пересылается по Интернету. В компании сообщили клиентам, что до понедельника, 3 июля, они не могут получить информацию об их грузах.

Вирус Petya является более жестокой и бессмысленной версией WannaCry, ранее терроризировавшей компании по всему миру. Это вредоносное ПО не позволяет восстановить файлы, так как просто удаляет их. Это делает бессмысленным плату денежного выкупа. От деятельности WannaCry пострадали компании в России, Украине, США, а также в странах Европы и Азии.