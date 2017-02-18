"Одна легенда — хорошо, две — лучше": Стивен Кинг и Джей Абрамс создадут совместный сериал

Сегодня в Сети появился интригующий тизер грядущего совместного проекта двух мастодонтов: мастера ужасов Стивена Кинга и создателя помпезных блокбастеров Джей-Джей Абрамса. Ждите, трепещите, и бойтесь — "Касл Рок" (Castle Rock) на подходе

Несмотря на то, что тизер даёт минимальное представление о потенциальном многосерийном блокбастере, — лишь обозначает действующие лица, — заочно известно куда больше. Как нетрудно догадаться, шоу будет происходить в городке "Касл-Рок", который появлялся сразу в нескольких творениях Кинга. Тонкой красной линией данное поселение проходило через такие творения Мастера как "Мёртвая зона", "Тело", "Тёмная половина" и "Нужные вещи". Вымышленный город из штата Мэн (ибо в действительности город с данным названием находится в Колорадо) объединяет многие важные произведения Кинга, и даже упоминается в другой совместной работе писателя и Дж.Дж.Абрамса — мини-сериале 11.22.63, который вышел в прошлом году.

Редакторы издания The Verge уже сравнили "Касл-Рок" с сериалом "Очень странные дела" (Stranger Things) из-за похожей стилистики шрифта, загадочности и намёка на антураж 80-ых годов 20 века.

Сообщается, что сериал распланирован на несколько сезонов.



Видео: YouTube, BAD ROBOT PRODUCTIONS