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Вчера, 21:59
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"Обводный канал" закрыли на вход и выход из-за подозрительного рюкзака

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Станцию метро "Обводный канал" закрыли вечером в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Петербургский метрополитен сообщает, что понедельник, 24 апреля, на вход ивыход закрыли станцию "Обводный канал". Для пассажиров вестибюли перекрыли в 21.18. Причиной стал бесхозный предмет. Сейчас на станции дожидаются специалистов: кинологов и взрывотехников. Только после того, как они проверят оставленный предмет, станцию откроют для горожан и туристов.

Судя по фотографии с места события, панику вызвал забытый кем-то черный рюкзак. Сумка лежит на скамейке, рядом с ней стоят работники метрополитена. Поезда проезжали "Обводный канал" без остановок.

По состоянию на десять вечера, станцию открыла для всех. Сумка оказалась совершенно не опасной.

"Обводный канал" закрыли на вход и выход из-за подозрительного рюкзака

Пользователи социальных сетей часто ругают забывчивых пассажиров метро и другого общественного транспорта. Из-за повышенных мер безопасности каждая подозрительная вещь приводит к перекрытию станции. Это часто доставляет неудобства для людей. Например, сегодня Piter.tv сообщал, что станция "Технологический институт" закрыта из-за бесхозного предмета.

3 апреля в метро Петербурга произошел теракт. В результате взрыва между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" погибло 15 человек и предполагаемый террорист смертник. Пострадавшими в трагедии признали более ста пассажиров. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента. Сегодня стало известно, что соучастнику теракта в метро Петербурга предъявили официальное обвинение.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Алексей Губарев

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Теги: бесхозный предмет , метро спб , новости спб , обводный канал
Категории: Новости СПб

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