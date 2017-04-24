"Обводный канал" закрыли на вход и выход из-за подозрительного рюкзака

Станцию метро "Обводный канал" закрыли вечером в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Петербургский метрополитен сообщает, что понедельник, 24 апреля, на вход ивыход закрыли станцию "Обводный канал". Для пассажиров вестибюли перекрыли в 21.18. Причиной стал бесхозный предмет. Сейчас на станции дожидаются специалистов: кинологов и взрывотехников. Только после того, как они проверят оставленный предмет, станцию откроют для горожан и туристов.

Судя по фотографии с места события, панику вызвал забытый кем-то черный рюкзак. Сумка лежит на скамейке, рядом с ней стоят работники метрополитена. Поезда проезжали "Обводный канал" без остановок.

По состоянию на десять вечера, станцию открыла для всех. Сумка оказалась совершенно не опасной.

Пользователи социальных сетей часто ругают забывчивых пассажиров метро и другого общественного транспорта. Из-за повышенных мер безопасности каждая подозрительная вещь приводит к перекрытию станции. Это часто доставляет неудобства для людей. Например, сегодня Piter.tv сообщал, что станция "Технологический институт" закрыта из-за бесхозного предмета.

3 апреля в метро Петербурга произошел теракт. В результате взрыва между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" погибло 15 человек и предполагаемый террорист смертник. Пострадавшими в трагедии признали более ста пассажиров. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента. Сегодня стало известно, что соучастнику теракта в метро Петербурга предъявили официальное обвинение.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Алексей Губарев