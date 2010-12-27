Соучастников теракта в петербургском метро увезут в Москву для очной ставки

В ближайшее время СК РФ этапирует в Москву подозреваемых в организации теракта.

Следственный комитет РФ принял спорное решение о необходимости перевезти террористов из Петербурга в Москву. Как сообщает "Фонтанка", шестерых подозреваемых в соучастии в теракте 3 апреля, в ближайшее время этапируют в столицу. Там они останутся на неопределенное время для проведения серии следственных действий. Речь идет о исламистах Ибрагиме Эрматове, Махамадюсуфе Мирзаалимове, Бахраме Эргашеве, Сайфилле Хакимове, Дилмуроде Мудинове и Азамжоне Махмудове (граждане России и Киргизии). Несколько часов назад им было предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатки и пособничестве терроризму.

По данным "Фонтанки", в Москве следствие может провести очные ставки между "петербургскими пособниками теракта" и подозреваемыми из Москвы, которые также были задержаны в апреле: братьями Азимовыми, Шохистой Каримовой и Садиком Ортиковым. При этом дело о терроризме все равно останется в ведении петербургского отделения СК РФ. А значит, после очных ставок, подозреваемых могут вернуть в Северную столицу.