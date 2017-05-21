"Обычное" видео умилило соцсети: Медвежонок помогает в огороде

Видео с копающим грядки медвежонком Семой облетело соцсети и набрало стотысячные просмотры за сутки

Накануне в социальных сетях было размещено видео под заголовком "Ничего необычного, медведь помогает по огороду",

Видеоролик разлетелся по социальным сетям и за сутки набрал несколько сотен тысяч просмотров. На кадрах видео на двух соседних грядках очень старательно работают женщина и маленький медвежонок. Косолапый очень старается, женщина его нахваливает, медвежонок старается еще больше. Сема, так называет медвежонка женщина, изредка посматривает на хозяйку, и создается ощущение, что он перенимает опыт у человека в копании грядок.

Под размещенным видео много веселых комментариев. "А потом спрашивают, откуда все эти стереотипы", "Да это старинная русская традиция", "Копатыч", "Я читал продолжение. Там мужик забирает вершки, а медведю оставляет корешки. Всё очень плохо кончается", - вот только некоторые из них.

Видео: Twitter/Лентач