«ОКНА ОТКРОЙ– 2017» - Ежегодный Международный Петербургский рок-фестиваль

25 июня на территории бывшего стадиона «ЛЭМЗ» (Петергофское шоссе, 72), вблизи станций метро «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и «Автово», состоится крупнейший опен-эйр Северо-Запада «Окна Открой»!

В Гала-концерте примут участие легендарные и популярные рок-группы, а также специальные гости, лауреаты фестиваля прошлых лет и победители отборочных туров из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Вас ждут десять часов самой настоящей и живой музыки нон-стоп! Организаторы также обещают интерактивные перформансы, театральные представления, игры, состязания и конкурсы. Будет функционировать обширная торговая зона продуктами питания и рок-атрибутикой, а также отдельная площадка для самых маленьких посетителей.

Фестиваль» возвращается к почитателям рок-музыки, по традиции, спустя год! «Окна Открой» - масштабный молодежный праздник, крупнейший open-air Северо-Западного региона России, значительное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга.

Фестиваль всегда проводится в пору белых ночей, что придает действу особый колорит. Можно смело сказать, что «Окна Открой» являются продолжением и логическим развитием традиций легендарных рок-клубовских фестивалей. Здесь, как и там, исполнители стараются показать все лучшее, сделанное за год.

Состав участников постоянно меняется, что делает фестиваль событием непредсказуемым, актуальным и долгожданным! Существенное отличие «Окон» от столичных фестивалей - отсутствие пафоса - «Окна Открой» не парад звезд, а одной из своих основных задач организаторы считают поддержку молодых групп, создание в городе наиболее плодотворной атмосферы для развития независимого рок-движения.

Именитое Жюри фестиваля ни в чем не ограничивает исполнителей - никаких стилистических, географических или возрастных рамок - в Гала-концерте может принять участие любая группа, которая в честной борьбе преодолела все отборочные этапы. Так было здесь всегда - прошлые фестивали породили свои плоды - именно на них в свое время впервые объявлялись имена ныне известных всем коллективов – «Король и Шут», «Сплин», «Animal Джаz», «Торба-на-Круче», «Billi’s Band», «Дети Пикассо», «П.Т.В.П», «Ангел НеБес», «Площадь Восстания», «Враги»

и многих-многих других.

Билеты во всех кассах города, цена - 800 рублей.

Сайт фестиваля: www.rock-festival.ru