"Невский экспресс" опаздывает на два часа из-за поломки локомотива

Чтобы заменит сломанный локомотив и убрать затор из поездов, из Москвы к месту ЧП прислали вспомогательный локомотив.

Поезд дальнего следования "Невский экспресс" задерживается в четверг, 22 декабря. Состав из Москвы прибудет в Петербург с опозданием почти на два часа. Причина задержки – неполадки локомотива.

Поезд отправился из столицы днем. В 14.39 состав остановился на перегоне Клин-Решетниково. Из-за сломавшегося тягача все пассажиры были вынуждены ждать. На помошь поезду из Москвы отправили вспомогательный локомотив. Он отправился в 15.18. А после четырех часов дня поезд вернулся к движению.

Из-за поломки и простоя поезд задерживается. В Северную столицу он прибудет в 19.45. В то время как по-старому расписанию "Невский экспресс" ожидали в 17.55.

Из-за остановки состава в движении пригородных электричек Тверь-Москва следовали с увеличенными интервалами.

На прошлой неделе на Школьной улице молодой мужчина погиб под колесами электрички. Мужчина в камуфляжной одежде попал под поезд на перегоне Новая Деревня – Лахта. От полученных травм он скончался на месте.