"Несвадебное видео" : Счастливых молодожёнов избили до полусмерти екатеринбургские мизантропы

Отвратительный инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 января в Екатеринбурге в баре "Мизантроп". Там, как уверяет пострадавший, компания молодых людей жестоко избила супружескую пару — его, Алексея, и Татьяну.
"Они целенаправленно провоцировали конфликт, оскорбляя мою жену и её подругу, не давая им прохода, зажимая, запихивая в туалетную комнату и так далее, — говорит Алексей в интервью порталу Znak.com — Я отреагировал вопросом и тут же получил оскорбления в свой адрес, а затем удары. Они очень подло напали толпой на меня и, что самое мерзкое, били мою жену, которая выбежала в коридор".
Алексея, по итогу, избили дважды: сначала в туалете, а потом в гардеробе. Первую схватку зафиксировала камера внутреннего наблюдения бара "Мизантроп".
Теперь же, благодаря неравнодушным свидетелям и следствию у четы есть предположительные данные о нападавших, их телефоны и адреса, а так же скриншоты страниц из социальных сетей. Вероятно, это были молодые люди из обеспеченных семей, принадлежащих к одной компании, которые называют себя "Бажовские".
Видео: YouTube, Znak.com