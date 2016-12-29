"Несвадебное видео" : Счастливых молодожёнов избили до полусмерти екатеринбургские мизантропы

Как уверяет пострадавший муж, пятеро или шестеро молодых людей начали намеренно оскорблять его жену в екатеринбургском баре "Мизантроп", а потом, добившись ответной реакции на провокацию, страшно избили молодожёнов

Отвратительный инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 января в Екатеринбурге в баре "Мизантроп". Там, как уверяет пострадавший, компания молодых людей жестоко избила супружескую пару — его, Алексея, и Татьяну.



"Они целенаправленно провоцировали конфликт, оскорбляя мою жену и её подругу, не давая им прохода, зажимая, запихивая в туалетную комнату и так далее, — говорит Алексей в интервью порталу Znak.com — Я отреагировал вопросом и тут же получил оскорбления в свой адрес, а затем удары. Они очень подло напали толпой на меня и, что самое мерзкое, били мою жену, которая выбежала в коридор".



Алексея, по итогу, избили дважды: сначала в туалете, а потом в гардеробе. Первую схватку зафиксировала камера внутреннего наблюдения бара "Мизантроп".

Алексей поделился со скорьбью, что в итоге у его жены оказалась разорванной ключичная связка и вывихнута ключица. К тому же женщине диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы и рассечение головы, которая привела к ретроградной амнезии.

Сам Алексей получил сотрясение, вывих челюсти, перелом стенки лобной пазухи. два рассечения возле глаза и много ушибов и синяков в виде протектора обуви. "От их рук пострадали и другие посетители, которые пытались нам помочь", — говорит Алексей.

После побоища супруги поехали в травмпункт, где им оказали помощь. Они также обратились в отделение полиции №5. Там приняли заявление, но пока не связывались ни с баром, ни с пострадавшими, — сообщает Znak.com.



Теперь же, благодаря неравнодушным свидетелям и следствию у четы есть предположительные данные о нападавших, их телефоны и адреса, а так же скриншоты страниц из социальных сетей. Вероятно, это были молодые люди из обеспеченных семей, принадлежащих к одной компании, которые называют себя "Бажовские".

Видео: YouTube, Znak.com