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Непокоренный Пензенский "Эверест": в сети появился ролик, в котором машина безуспешно пыталась заехать в горку

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Водитель всеми доступными способами пытался подъехать к дому, но из-за гололеда и "каши" ему это так и не удалось

В популярной социальной сети ВКонтакте в сообществе "Автохам. Пенза" появилось видео, снятое очевидцами, возле одного из домов в городе Пенза.

Место и время, когда произошло данное событие, не уточняется. На кадрах видео можно увидеть, как иномарка пытается заехать в небольшую горку, скорее всего для парковки. Но на скользкой дороге водителю это не удается. Он пытается заехать и справа, и слева, и передом, и задом. Водитель иномарки использовал все доступные ему способы, но заехать к дому ему так и не удалось. 

На последних кадрах видео автомобиль съехал вниз на дорогу, возможно он решил ехать в объезд.

Видео: ВК/Автохам.Пенза

Теги: авто , видео , парковка , пенза
Категории: Новости России Происшествия ДТП

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