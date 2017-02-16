Непокоренный Пензенский "Эверест": в сети появился ролик, в котором машина безуспешно пыталась заехать в горку

Водитель всеми доступными способами пытался подъехать к дому, но из-за гололеда и "каши" ему это так и не удалось

В популярной социальной сети ВКонтакте в сообществе "Автохам. Пенза" появилось видео, снятое очевидцами, возле одного из домов в городе Пенза.

Место и время, когда произошло данное событие, не уточняется. На кадрах видео можно увидеть, как иномарка пытается заехать в небольшую горку, скорее всего для парковки. Но на скользкой дороге водителю это не удается. Он пытается заехать и справа, и слева, и передом, и задом. Водитель иномарки использовал все доступные ему способы, но заехать к дому ему так и не удалось.

На последних кадрах видео автомобиль съехал вниз на дорогу, возможно он решил ехать в объезд.

Видео: ВК/Автохам.Пенза