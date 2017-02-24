"Не по-детски": В Москве ограбили интим - магазин

В Москве, в ночь на 23 февраля, накануне мужского праздника на Мячковском бульваре был ограблен магазин интимных товаров.
22 февраля в 23.45 на пульт полиции поступило сообщение об ограблении. Приехавшим сотрудникам полиции удалось выяснить, что в 23.20 в магазин вошли двое неизвестных и, угрожая предметом похожим на пистолет, забрали выручку 12 тысяч рублей, мобильный телефон и товары магазина. Общий ущерб составил около 27 тысяч рублей.
По факту данного происшествия заведено уголовное дело по статье "Разбой". Расследование уголовного дела продолжается, ведется розыск злоумышленников.
Видео: Piter.TV
Фото: из открытых источников