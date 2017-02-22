"Не на жизнь, а на смерть": мужчины сцепились в ожесточенной схватке из-за парковочного места в Дзержинске

Один из мужчин потерял сознание, а его жена зафиксировала на видео драку

Этот инцидент, видео которого появилось сегодня в интернете, произошло возле одного из домов в городе Дзержинске Нижегородской области 18 февраля.

Чудовищная драка произошла в обеденное время на улице Урицкого. Мужчина, приехав домой, припарковал машину на свободное место. Спустя какое-то время сработала сигнализация, и мужчина увидел, что его автомобиль бьет и пинает другой автовладелец. Мужчина спустился узнать, в чем проблема, а на него практически сразу второй мужчина набросился с кулаками, утверждая, что это парковочное место его.

После непродолжительной, но ожесточенной схватки, "хозяин" парковочного места повалил соперника в сугроб и продолжал бить. На помощь выбежала одна из жен и тоже накинулась на соперника. А жена мужчины, вышедшего из дома на звуки сигнализации, снимала конфликт на видео. В какой-то момент, она открыла окно и выкрикнула, что она все сняла на видео и звонит в полицию. А сынишке, которой находился дома вместе с мамой, женщина сказала, что их папу убивают.

После этой драки мужчины подали заявление в полицию друг на друга о нанесении побоев. Полиция тщательно изучает данное видео. По словам автора видеоролика, как сообщает "Прогороднн", во время драки ее муж уже перестал дышать. В результате драки у него был сломан нос и диагностировано сотрясение мозга.

Видео: YouTube/Сергей Ершов