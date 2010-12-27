«Не мои коллекторы»: что делать, если с вас требуют чужой долг?

В последнее время многие сталкиваются с неожиданной проблемой при покупке новых сим-карт для смартфонов. Вместе с ними люди приобретают... чужих коллекторов. Старый владелец задолжал банку некую сумму, а звонят по этому вопросу вам. А все потому, что мобильный оператор просто перепродал неактивный номер новому абоненту.

"НА ВАШ АДРЕС НАПРАВЛЕНА БРИГАДА ПРИСТАВОВ"

Все началось в один из будних дней. Переехавшей в Петербург месяц назад девушке Ане (имя изменено) позвонили с незнакомого номера. Она ответила.

– На ваш адрес направлена бригада судебных приставов для ареста принадлежащего вам имущества в счет погашения кредитной задолженности, – сказал уверенный голос автоответчика. После нескольких подобных фраз звонок прервался.

Аня осталась в недоумении. Сначала стало страшно, а затем она начала думать. Никаких долгов перед банками у нее не было. Более того, кредиты девушка не брала ни разу. Поэтому она не совсем понимала, почему неизвестный человек угрожает ей арестом имущества. К тому же, с процедурой взыскания она не была знакома.

Следом за первым звонком последовало множество других. Вырисовывалась следующая картина. Раньше ее номер принадлежал другому абоненту, который указал его в документах при оформлении кредита. А затем благополучно просрочил платежи. К несчастью для новой владелицы, должником оказалась девушка по имени Женя. То есть звонящие люди отказывались верить, что с ними говорит другой человек. Так называемого "закона о коллекторах" еще не приняли, так что выбиватели долгов могли резвиться на славу. За день могло поступить до пяти звонков от организации. Причем первые звонки заканчивались разъединением. И только после пары "оборванных" дозвонов с Аней говорили. Хотя часто с ней общались не живые люди, а просто автоответчик. Тот повторял угрожающим тоном, что на должницу подадут в суд или арестуют ее имущество. Также просто просили вернуть долг.

Чаще всего оказавшиеся в такой ситуации люди винят коллекторов. Однако их можно не любить только за излишнюю навязчивость (которая с 1 январе 2017 стала незаконной). Агентства пускают в работу ту информацию, которую им передают. И если в реестре указан неверный телефон, то именно по нему будут звонить специалисты. Так как изначально у них нет цели проверять данные должника. Такая ситуация может сложиться в нескольких случаях. Клиент банка изначально указал неверные данные, произошла техническая ошибка или провайдер передал неактивный номер другому абоненту.

Каждый раз при общении с живыми операторами Аня старалась доказать, что она не имеет отношения к той женщине. Каждый раз это не приносило толку. Небольшая передышка наступила, когда девушка написала жалобу в коллекторскую компанию. Звонки прекратились почти на полгода.

Представитель агентства взысканий Filbert Никита Полосухин отметил, что в их агентство часто поступают жалобы от граждан, которым звонят "чужие" коллекторы. Однако точной статистики привести не смог, так как ее не ведут.

– После получения звонка, выясняем кто текущий кредитор должника и направляем обращение об исключении обработки данного контактного номера, в идеале нужно приложить копию договора с провайдером, – прокомментировал Полосухин.



В БАНКЕ НАМ ПОМОГУТ

Но контакты должницы передали в другое агентство. Тогда звонки начались с новой силой. Уставшая от повторяющихся диалогов с коллекторами Аня обратилась в банк, так как коллекторы в своих звонках упоминали организацию, которой задолжала деньги бывшая владелица ее номера. В кредитной организации поверили девушке буквально на слово. Записали контактные данные и уже через пару недель звонки от коллекторов прекратились на несколько месяцев.

Обращение в банк в подобных случаях оформить достаточно быстро. Нужно лишь найти форму обратной связи на сайте кредитной организации или позвонит на горячую линию. Сообщаете сотруднику максимальную информацию о должнике, которая вам известна. Ранее коллекторы могли упоминать имя или другие данные клиента. И попросить банк актуализировать информацию, в частности убрать ваш номер из контактов безответственного гражданина. Обычно ответы на такие запросы приходят через 3-4 рабочих дня.

Несколько людей, оказавшихся в подобной ситуации, вместе с Piter.tv отправляли запросы. Во всех случаях кредитная организация не попросила даже договора с оператором. А через несколько дней из банка звонили и сообщали, что взыскателям долгов направили запрос на актуализацию контактов должника.

Как рассказал Никита Полосухин, кредитные организации могут прислать коллекторам обновления контактных данных, если они появились.



КОЛЛЕКТОРЫ НОВЫЕ, ВОПРОСЫ СТАРЫЕ



Как рассказал Piter.tv эксперт, знакомый с работой банков, просроченный кредит не долго находится в введении банка. Когда просрочка по задолженности превышает 31 день, кредитная организация старается его "скинуть" на ООО, чтобы не портить свою репутацию. То есть кредит вместе с контактами должника передаются дочернему предприятию банка или вовсе сторонним компаниям. Поэтому обращение непосредственно в банк вашего "должника" может и не решить проблем.

Кроме того, данные должника могут передаваться из одного коллекторского агентства в другое. Так произошло и в случаи с Аней. Видимо, к новым специалистам данные попали снова в неактуальном виде. Звонки с просьбами погасить чужой кредит возобновились в январе этого года. Однако они были уже не такими настойчивыми.

С 1 января 2017 года начал действовать закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". В документе прописаны все отношения коллекторских агентств и должников. А полномочия по ведению госреестра и надзору за деятельностью "выбивателей долгов" достались Федеральной службе судебных приставов. Поэтому в каждом региональном Управлении ФССП создали специальные отделы для этого

– Статьёй 14.57 КоАП РФ предусмотрено административное наказание для физических, должностных и юридических лиц, нарушивших требования законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, максимальное из которых – административный штраф в размере 2 миллионов рублей, – отмечают в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Санкт-Петербургу.

Столкнувшиеся с неправомерными действиями коллекторов могут пойти с заявлением в Управление ФССП России в регионе. При таком обращении также важно указать как можно больше информации: имя коллектора, общавшегося с вами, название коллекторской фирмы. Также к заявлению можно прикрепить распечатку звонков и аудиозаписи разговоров, если такие есть.

Уже есть случаи наказания агентств и отдельных колелкторов за подобное. Например. петербургские коллекторы заплатят 300 тысяч за звонки мужчине без долгов. Хотя в этом случаи компанию скорее оштрафовали за излишнюю навязчивость, а именно за звонки человеку без кредита.



КАК РАСПРОЩАТЬСЯ С КОЛЛЕКТОРАМИ НАВСЕГДА?



Самым первым и радикальным вариантом является поменять номер телефона. Но из этого вытекает ряд проблем. Во-первых, вам придется заново сообщать свои контакты всем, с кем вы уже общались. А даже за полгода этот список может стать не маленьким. Во-вторых, вы не застрахованы от того, что новый номер не принадлежал раньше другому должнику.

Нужно найти или восстановить договор с вашим оператором. И уже с ним писать письма как в банк должника, так и коллекторам. С большой долей вероятности вы избавитесь от звонков навсегда или, как минимум, надолго.

Если же вам продолжают звонить коллекторы уже из другого агентства, то пишите жалобу судебным приставам. Если агентство не нарушило закон, то его, конечно, не накажут. Но это точно заставит их обратить внимание на вас. А значит, и убрать ваш номер телефона из контактов должника.

Автор: Ася Романенкова

Фото: открытые источники