Наталья Антюх попрощается с большим спортом в Петербурге

Олимпийская чемпионка уходит из спорта. Провожать Антюх будет Зимний стадион.

Через несколько дней, 25 февраля, большой спорт попрощается с выдающейся чемпионкой Натальей Антюх, которая решила уйти из легкой атлетики. Торжественные проводы состоятся в рамках Кубка СДЮСШОР на Манежной площади, 2 в 12:30. Девушка больше не будет радовать своих поклонников новыми победами в легкой атлетике. По какой причине, Антюх покидает спорт, остается загадкой. Впрочем, девушка еще 5 лет назад заявляла, что намерена оставить карьеру легкоатлетки.

Надо сказать, что Наталья Антюх многое отдала спорту. За свои труды, бегунья удостоена Ордена Почета, Ордена Дружбы, Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени и Медали МВД "За воинскую доблесть". Антюх также является заслуженным мастером спорта России. За свою карьеру Наталья завоевала бронзовую и серебряную олимпийские медали в Афинах и золотую в Лондоне. Однако последнюю бегуньи пришлось вернуть. Кроме того, у легкоатлетки как минимум 14 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды в рамках Чемпионатов мира, Континентальных кубков, Чемпионатов Европы и Кубков Европы.

Видео: Youtube, Телевидение Олимпийского Комитета России