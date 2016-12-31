На пьянке в Ленобласти застолью компании рецидивистов не помешал труп

Мужчину зарезали во время застолья и вынесли во двор

Под утро 30 декабря житель поселка Красный Сокол Выборгского района стал свидетелем дикой сцены. На его глазах из соседнего дома неизвестный мужчина вытащил тело человека и бросил его у соседнего дома. Мужчина истекал кровью.

Мужчина, случайно увидевший этот инцидент, обратился в полицию. Прибывший на место наряд увидел вытащенный на улицу труп с перерезанным горлом. Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, в доме, откуда выволокли мертвое тело, было застолье с обилием алкогольных напитков. Во время пьянки между двумя членами компании возник конфликт, который закончился для одного из его участников смертью.

При этом, как сообщается, застолье на этом не закончилось. Убрав с глаз досаждавший неэстетичный труп, компания продолжила выпивать. Всего полицейские обнаружили в квартире, где произошло убийство, четверых ранее судимых мужчин. В убийстве подозревают одного из них, 32-летнего.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Видео: архив