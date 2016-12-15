На Новочеркасском проспекте петербуржец пришел в кофейню с угрозами всех взорвать

Из-за угроз мужчины посетители и персонал "Кофе Хауза" в срочном порядке покинули кофейню.

В Красногрардейском районе Петербурга на Новочеркаском проспекте в заведение "Кофе Хауз" пришел посетитель с угрозами всех взорвать.

Инцидент произошел еще накануне вечером, 1 июня. Посетители в срочном порядке покинули кофейню. Позже стало известно, что 43-летний мужчина был в неадекватном состоянии под действием алкоголя. Он утверждал, что у него есть взрывчатка и что прямо сейчас он ей воспользуется, передает "Фонтанка".

На место происшествия приехали правоохранительные органы, которые эвакуировали из "Кофе Хауза" посетителей и персонал, после чего задержали опасного гостя. При нем взрывных устройств обнаружено не было.

По информации издания, за пару часов до случившегося полиция была у пенсионера, который заявил, что во время матча Кубка Конфедераций на "Санкт-Петербург арене" прогремит взрыв.

Фото: abnews.ru