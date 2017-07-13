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На Гончарной улице неизвестный напал на активиста движения «Красивый Петербург»

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Мужчину избили ногами по лицу, когда он срывал нелегальную рекламу

Около девяти часов вечера среды, 12 июля 2017 года, в центре Петербурга неизвестный напал на активиста движения "Красивый Петербург". Молодой мужчина обрывал незаконные рекламные объявления с фасадов домов и фонарных столбов. 

Внезапно со спины на него напали. Неизвестный мужчина (судя по внешности – выходец из южных регионов России) нанёс активисту множественные удары, в том числе ногами по лицу, после чего сбежал с места преступления.

Активист "Красивого Петербурга" решил вызвать полицию. По телефону ему велели дожидаться прибытия наряда. Мужчина остался на месте происшествия на Гончарной улице и стал ждать полицейских, но никто так и не приехал. 

В конце концов пострадавший сам добрался до травмпункта. Там его решили госпитализировать. 

Видео: архив 

Теги: гончарная улица , красивый петербург , нападение на активиста , нападение на активиста красивого петербурга , нападение на улице , центральный район
Категории: Криминальные происшествия Происшествия Новости СПб

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