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Петербуржцев предупредили о внеплановом разводе моста Александра Невского
Сегодня, 11:52
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Петербуржцев предупредили о внеплановом разводе моста Александра Невского

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Две ночи подряд в Петербурге будут разводить мост Александра Невского.

Осторожно, водитель: ближайшие две ночи в Петербурге будет разведен мост Александра Невского. Об этом сообщает "Мостотрест", сотрудники которого будут проводить в эти дни работы по обслуживанию разводного механизма этой переправы. Переправа через Неву будет недоступна для автомобилистов в ночь на 16 и на 17 февраля. Развод начнется в 2.20 и продлится до 5.10. Все это время автолюбителям необходимо будет искать возможные пути для объезда транспортного участка. Ближайшей работающей переправой окажется Большеохтинский мост, который находится в трех минутах езды от моста Александра Невского.

Напомним, что в связи с ремонтными работами все эти дни будет также закрыт для движения Тучков мост. Он не доступен для проезда с полуночи до шести утра.

 

Теги: новости петербурга , новости спб , развод мостов петербург 2017
Категории: Новости СПб

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