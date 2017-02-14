"Самый умный" воронежец проскочил перед грузовым составом буквально в метре

Видео лихачества были опубликованы в сети

Данный дорожный инцидент произошел вчера, 13 февраля, в Воронеже.

На кадрах видео, снятых на видеорегистратор автомобиля очевидца данного дорожного происшествия, видно как на улице Дорожной на железнодорожном переезде собрались машины и терпеливо ждут, когда проедет грузовой состав. Как вдруг, когда поезд уже находится на переезде, обогнав стоящие впереди автомобили на переезд перед самым "носом" состава выруливает автомобиль "Шевроле". Обогнув состав, буквально в метре, иномарка устремляется дальше по своему маршруту.

К счастью все обошлось благополучно.

Видео: ВК, Местоположение ДПС Воронеж & AutoVoronezh Online