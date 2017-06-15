В "Молодежном Яблоке" прокомментировали задержание активиста, выбившего зуб полицейскому

По словам активиста петербургского "Молодежного Яблока" Ильи Смирнова, 17-летний член организации Дмитрий Мякшин вовсе не хотел выбивать зуб полицейскому. Кроме того, в "Молодежном Яблоке" отметили, что активисты движения будут защищать юношу.

По данным СМИ, 15 июня у своего дома по дороге на ЕГЭ был задержан семнадцатилетний активист "Молодежного Яблока" Дмитрий Мякшин.



Подростка доставили на допрос в следственные органы. Сам Мякшин не отрицает того, что присутствовал на том месте Марсового поля, где стражу порядка выбили зуб, однако, по словам задержанного, специально он этому не способствовал.



Ситуацию также прокомментировал активист петербургского "Молодежного Яблока" Илья Смирнов. По его словам, инцидент - это чистая случайность.



"Дмитрий не мог сделать это специально. На митинге все было очень сумбурно: один полицейский навалился на другого, все толкались. Одно могу сказать точно - это случайность. Ему всего 17 лет, на вид вообще лет пятнадцать или шестнадцать. Не мог он этого сделать, это не тот человек" - делится активист "Молодежного Яблока".



Также Илья Смирнов отметил, что активисты обязательно придадут ситуацию огласке и будут всеми силами защищать рядового члена организации.



