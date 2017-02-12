"Мы делили апельсин...": Петербургская епархия чудом насчитала 6 тысяч участников крестного хода

Напомним, что сегодня с утра у Исаакиевского собора прошёл крестный ход в защиту нынешнего церковного здания. Многочисленные очевидцы и СМИ насчитали не более 500 человек, а вот РПЦ — 6 тысяч

В Санкт-Петербургской епархии насчитали 6 тысяч участников крестного хода вокруг Исаакиевского собора 12 февраля.

Как сообщает издание "Фонтанка", их издательству о впечатляющих цифрах сообщила руководитель сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова. Как заверила издательство женщина, на самой службе в храме присутствовало всего 500 – 1000 человек.

Родоманова особо отметила в своём сообщении, что верующие не преследовали цели соревноваться в численности с участниками протестной встречи на Марсовом поле, прошедшей 28 января. А там, по словам присутствующих, было порядком 5 тысяч человек.

"Думаю, в следующие выходные будет ещё больше верующих, ведь многих не успели проинформировать", — отметила руководитель сектора коммуникаций митрополии.

Остаётся лишь уточнить, что сегодняшним утром 12 февраля 2017 года, по данным полиции, в крестном ходе приняли участие 1,5 тысячи человек. Корреспондент издания "Фонтанка" насчитал итого — 500.

Фото: Instagram, kermeit

Видео: Instagram, katerinna_markova