"Мы делили апельсин...": Петербургская епархия чудом насчитала 6 тысяч участников крестного хода

В Санкт-Петербургской епархии насчитали 6 тысяч участников крестного хода вокруг Исаакиевского собора 12 февраля.
Как сообщает издание "Фонтанка", их издательству о впечатляющих цифрах сообщила руководитель сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова. Как заверила издательство женщина, на самой службе в храме присутствовало всего 500 – 1000 человек.
Родоманова особо отметила в своём сообщении, что верующие не преследовали цели соревноваться в численности с участниками протестной встречи на Марсовом поле, прошедшей 28 января. А там, по словам присутствующих, было порядком 5 тысяч человек.
"Думаю, в следующие выходные будет ещё больше верующих, ведь многих не успели проинформировать", — отметила руководитель сектора коммуникаций митрополии.
Остаётся лишь уточнить, что сегодняшним утром 12 февраля 2017 года, по данным полиции, в крестном ходе приняли участие 1,5 тысячи человек. Корреспондент издания "Фонтанка" насчитал итого — 500.
Фото: Instagram, kermeit
Видео: Instagram, katerinna_markova
Видео: Instagram, katerinna_markova