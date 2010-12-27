Злоумышленник угнал дорогой Mercedes из гаража частного дома в Стрельне

Неизвестные украли автомобиль из гаража частного дома в Стрельне. Пока хозяева отсутствовали. В полицию обратилась хозяйка иномарки.

Во вторник, 11 июля, в правоохранительные органы обратилась 32-летняя жительница Стрельны. Нигде официально не работающая женщина рассказала о похищении ее автомобиля марки Mercedes-Benz.

Статусную иномарку украли в период с 27 июня по 11 июля. Судя по всему. Угонщик сначала пробрался на территорию частного дома на улице Свободы. Затем в гараж, где и стояла машина. Стоимость пропавшего автомобиля составляет 2,6 миллиона рублей.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются все подробности происшествия. Полиция уже возбудила дело о краже.