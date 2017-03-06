"Мерседес" протаранил ограждение в Ярославле

В результате аварии пострадавших нет

Авария произошла сегодня ночью, 6 марта.

Этот дорожный инцидент произошел глубокой ночью на проспекте Авиаторов города Ярославля. Автомобиль "Мерседес" по невыясненным на данный момент обстоятельствам вылетел с проезжей части и врезался в металлическое ограждение недалеко от школы номер 50. В результате чего ограждение было снесено, а автомобиль получил механические повреждения. По сообщениям МЧС по Ярославской области, пострадавших в этой аварии нет.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Видео: YouTube/Сергей Мативасян(2014г)

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области