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"Мерседес" протаранил ограждение в Ярославле

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В результате аварии пострадавших нет

Авария произошла сегодня ночью, 6 марта.

Этот дорожный инцидент произошел глубокой ночью на проспекте Авиаторов  города Ярославля. Автомобиль "Мерседес" по невыясненным на данный момент обстоятельствам вылетел с проезжей части и врезался в металлическое ограждение недалеко от школы номер 50. В результате чего ограждение было снесено, а автомобиль получил механические повреждения. По сообщениям МЧС по Ярославской области, пострадавших в этой аварии нет. 

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Видео: YouTube/Сергей Мативасян(2014г)

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Теги: авария , дтп , ярославль
Категории: Новости России ДТП

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