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«Мегафон» сообщил о восстановлении работы сети
Сегодня, 18:08
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TretyakovaS
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«Мегафон» сообщил о восстановлении работы сети

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"Фонтанка" сообщает, что сеть мобильного оператора «Мегафон» в Москве, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде восстановлена. Голосовая связь, сервис смс-сообщений, а также мобильный интернет работают в штатном режиме.

Сообщение об успешном решении проблемы "Мегафон" опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.

Оператор уточнил, что голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме, а мониторинг ситуации продолжается.

Напомним, жалобы от абонентов на перебои со связью получили «Мегафон» и Yota, которая работает на тех же сетях. Причины сбоя пока не называются.

Теги: мегафон
Категории: Новости России

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