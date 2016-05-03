«Мегафон» сообщил о восстановлении работы сети

"Фонтанка" сообщает, что сеть мобильного оператора «Мегафон» в Москве, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде восстановлена. Голосовая связь, сервис смс-сообщений, а также мобильный интернет работают в штатном режиме.

Сообщение об успешном решении проблемы "Мегафон" опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.



Оператор уточнил, что голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме, а мониторинг ситуации продолжается.



Напомним, жалобы от абонентов на перебои со связью получили «Мегафон» и Yota, которая работает на тех же сетях. Причины сбоя пока не называются.