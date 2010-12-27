В Петербурге выбрали подрядчика для продолжения реконструкции Консерватории

Компания "Меандр" выиграла контракт на продолжение восстановительных работ в Консерватории имени Римского-Корсакова.

Здание Консерватории имени Римского-Корсакова продолжит реконструировать компания "Меандр". В понедельник, 22 мая, объявили результаты конкурса на эти работы. Стартовая цена лота составляла 606,1 миллион рублей. Согласно данным на сайте госзакупок, победитель снизил стоимость на 60 тысяч.

Договор с компанией должны заключить до 1 сентября 2018 года. Заказчиком выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации.

Ранее Piter.tv сообщал, что две компании сражаются за возможность закончить ремонт петербургской Консерватории. Второй участник, "Ризалит", готов был выполнять работы за 587,9 миллионов рублей.

Сейчас Консерватория переехала из своего основного здания на Театральной площади. Возвращение запланировано на конец 2018 года.

Фото: instagram / pogonialina