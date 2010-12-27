"Маяковскую" и переход закрыли на вход и выход из-за бесхозного предмета на платформе

Представители метрополитена сообщают. что станцию "Маяковскую" закрыли на вход и выход в 13.50.

Оповещение петербургского метрополитена сообщает. что в 13.50 в среду, 31 мая. на вход и выход закрыли станцию метро "Маяковскую". а также переход на "Площадь Восстания". Причиной этих мер стал бесхозный предмет. который нашли на платформе. Судя по словам очевидцев. на платформе нашли фигурку кошки.

Поезда проезжают станцию без остановок. Всех пассажиров вывели на поверхность или на соседнюю станцию. некоторые остаются у перехода и входа в ожидании, когда станция откроется. Другие пассажиры пытаются добраться до станций зеленой ветки через другие станции. О закрытии станции объявляют по громкой связи.

Около часа дня ко входу на станцию приехали специалисты: свидетели сняли на фото машину ОМОНа. После того, как взрывотехники проверят забытую кошку-копилку, станцию снова откроют для пассажиров.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург