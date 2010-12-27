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«Маяковская» открыта после проверки
Сегодня, 11:21
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TretyakovaS
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«Маяковская» открыта после проверки

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На "Маяковской" ничего не нашли. Помощь специалистов понадобилась, чтобы осмотреть оставленную в вагоне сумку.

Как сообщает "Фонтанка", взрывчатые вещества на станции зеленой линии в забытых вещах найдены не были.

По данным пресс-службы подземки, проверка закончилась в 10:55, после чего «Маяковскую» и переход на «Площадь Восстания» полностью открыли для пассажиров.

Помощь специалистов понадобилась для осмотра оставленной в вагоне сумки.

Двери вестибюля были закрыты около получаса.

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Категории: Новости СПб

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