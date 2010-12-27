Как сообщает "Фонтанка", взрывчатые вещества на станции зеленой линии в забытых вещах найдены не были.
По данным пресс-службы подземки, проверка закончилась в 10:55, после чего «Маяковскую» и переход на «Площадь Восстания» полностью открыли для пассажиров.
Помощь специалистов понадобилась для осмотра оставленной в вагоне сумки.
Двери вестибюля были закрыты около получаса.
Сегодня, 11:21
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«Маяковская» открыта после проверки
На "Маяковской" ничего не нашли. Помощь специалистов понадобилась, чтобы осмотреть оставленную в вагоне сумку.
Как сообщает "Фонтанка", взрывчатые вещества на станции зеленой линии в забытых вещах найдены не были.