Массимо Баттара стал тренером вратарей в ФК "Зенит"

Тренерский штаб петербургского ФК "Зенит" пополнил тренер вратарей Массимо Баттара. Итальянец будет работать бок о бок с Михаилом Бирюковым.

Как сообщает "Фонтанка", ФК "Зенит" пополнится тренером вратарей Массимо Баттара. По информации с официального сайта клуба, итальянец будет работать бок о бок с Михаилом Бирюковым.



Экс-тренер клубов "Интер" и "Манчестер Сити" Массимо Баттара помогал главному тренеру петербургской команды. В последнее время он тренировал вратарей в "Астон Вилле". Он состоял в тренерском штабе Роберто Ди Маттео.