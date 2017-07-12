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Массимо Баттара стал тренером вратарей в ФК "Зенит"

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Тренерский штаб петербургского ФК "Зенит" пополнил тренер вратарей Массимо Баттара. Итальянец будет работать бок о бок с Михаилом Бирюковым.

Как сообщает "Фонтанка", ФК "Зенит" пополнится тренером вратарей Массимо Баттара. По информации с официального сайта клуба, итальянец будет работать бок о бок с Михаилом Бирюковым.

Экс-тренер клубов "Интер" и "Манчестер Сити" Массимо Баттара помогал главному тренеру петербургской команды. В последнее время он тренировал вратарей в "Астон Вилле". Он состоял в тренерском штабе Роберто Ди Маттео.

Теги: баттара стал тренером зенита , зенит , футбол
Категории: Новости СПб Спорт

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