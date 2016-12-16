Макsим с головой ушла в гончарное ремесло

В своем Инстаграме девушка, к радости фанатов, опубликовала сразу три ролика о своем новом увлечении. И, надо признать, первые попытки в работе с глиной уже увенчались успехом.

"Главный подарок человеку - время!" - написала Марина под одним из видео, а под другим добавила, - "Отдавай это время сколько осталось...". Певица вдруг осознала, что даже если на первый взгляд время, которое мы дарим, кажется бессмысленным, близким людям оно очень нужно. Фанаты сразу же стали думать, про что же говорит их фаворитка. Кто-то решил, что что-то случилось, и тем самым привело девушку к переосмысливанию или "доосмысливанию" жизни, а некоторые предположили, что это фразы из ее новой песни:

"Марина, время не может быть бессмысленным... Время, Любовь, Внимание, направленное на любимых, является залогом становления в будущем сильной Личности. Имхо", " Кажется эти все видео не случайны... В них прячутся строчки из новой песни... Это лишь мои догадки".

Когда Макsим в одном из роликов нечаянно делает из своего горшочка нечто среднее между современным искусством и смятым комом, поклонники хвалят ее за креативный подход, да и вообще, выражают благодарность за такой небольшой экскурс в ее будничные дни вне музыки: "Ты гений реально, сейчас очень много таких произведений. Нееее, я говорю на полном серьезе", "У меня нет, ты просто Ангел))) Маришка нас прям сегодня радует!!!!)))))", "Марина осваивает новую профессию... а что, при необходимости можно немного под-калымить!".

Доделав глинянный горшочек, певица завершила свой жизненный и в то же время философский монолог следующими строками: "А если времени больше не осталось, подарите "память"". А какими трудами певицы вышла эта красота, смотрите в нашей видео подборке из Инстаграма девушки сами.

Видео и фото: Instagram, maksimartist