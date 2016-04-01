Петербуржцам показали 60 голых женщин

Любовь, страсть, первобытные начала, нежные чувства, духовные связи - все это собрала в себе новая экспозиция в Арт Центре в Периных рядах. Что именно эротизм значил для таких именитых мастеров живописи 20 века, как Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле – раскрывает перед всеми пришедшими "Линия любви".

Ренуар говорил, что если бы Господь не создал женской груди, он бы не стал заниматься живописью. В творчестве практически всех творцов мы встречаем первозданные фигуры мужчины и женщины. Еще десятки тысяч лет назад из камня человек выковал свою первую Венеру, и до сих пор эта тема остается одной из ведущих в мировом искусстве. А все дело в том, что именно через обнаженную натуру мастера открывали самые потаённые стороны своей души.

"Интересно, что сам Пабло Пикассо говорил, что искусство не может быть целомудренным. Если оно целомудренное – оно не искренно. И на этой выставке это утверждение абсолютно верно, каждый художник здесь раскрывает личные переживания, но при этом грань именно тонкого внутреннего восприятия - она гораздо важнее, чем какие-то может быть физиологические нюансы, которые могут оттолкнуть вас. В этой выставке их нет" – рассказывает нам Рената Корякова, искусствовед – куратор.

Среди картин "Линии любви" можно встретить как воздушные картины, вселяющие в смотрящего влюбленность ко всему мирозданию, так и достаточно откровенные работы, которые не могут не восхищать своим "сладостным влечением" авторского взгляда. Организаторы добавляют, что среди этих картин каждый может найти ответы на глубинные вопросы.

Некоторые приходят на выставку посмотреть на ее техническо-технологическую составляющую, так как здесь присутствуют картины, которые на первый взгляд напоминают наброски, выполненные гуашью – а в действительности - они создавались именно способом литографии. Многие пришли исключительно, чтобы посмотреть на нервный и тонкий рисунок Шиле, которого "живьем ни разу не видели". Кого-то привлек в "Линии любви" праздник жизни Матиса своими яркими красками, округлыми формами и торжеством цвета.

Но, и конечно, имя Пабло Пикасо не оставляет пришедших равнодушными. "Какой он – испанский художник до кубизма? Видели ли Вы самые чувственные его картины?" - этими вопросами экспонаты так и заманивают зрителей в глубь зала.

Организаторы отдельно отмечают работы немецкого художника Пауля Вундерлиха, который, к всеобщему сожалению, мало известен в России, но его сюрреалистический взгляд на обнаженную натуру действительно очень интересен.

Из-за достаточно пикантной темы для культурной столицы, у многих возникал вопрос, как же понять, где заканчивается откровение и начинается пошлость? Гости выставки и организаторы отвечают нам, что дело все в присутствии личного отношения, а не в бездумном отображении голых форм:

"Когда идешь на выставку, всегда хочется увидеть личное отношение художника. Не просто фотография, не просто фиксация факта, а вот то, как человек себе это все представляет, как он это сам прочувствовал. У Шиле чувствуется это личное отношение, как и у других художников, которые здесь представлены. То есть, ты тоже начинаешь чувствовать и понимать так, как это воспринимал другой человек. Какая – то эмпатическая связь возникает с человеком, который давным давно ушел, но его наследие, его какие-то впечатления сохраняются".

Этот своеобразный эксперимент сочетает в себе около 60 графических произведений из частных коллекций Европы и продлится он до 26 марта. И если вы решитесь полюбоваться откровенно-сокровенными работами 20 века - заведомо оставляйте всех детей дома, потому что возрастное ограничение этой экспозиции - 18+.



Видео: PiterTV

Дарья Молчанова, Софья Шепталова, Валерия Петрова



