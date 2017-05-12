Парад звезд в Петербурге: на празднике хоккеистов выступят Шнуров и Лепс

Клуб СКА отметит победу вместе с жителями и гостями Северной столицы: чемпионы прокатятся с Кубком Гагарина по Невскому проспекту. Кроме того, на Дворцовой их будут ждать Лепс, Елка, IOWA и "Ленинград".

Недавно стало известно, что 28 мая в Петербурге состоится парад чемпионов: хоккейный клуб СКА прокатится с Кубком Гагарина по Невскому проспекту. Торжественное шествие начнется в четыре часа дня. Кроме того, на Дворцовой площади спортсменов, а также их фанатов будет ждать праздничный концерт. Раскачивать толпу предстоит Сергею Шнурову и группировке "Ленинград", Григорию Лепсу, Елке, L'One и IOWE.

Напомним, что хоккеисты уже второй раз завоевали главный кубок Континентальной лиги. Впервые, они стали чемпионами два года назад. Вместе с трофеем, Кубком Гагарина, они также участвовали в шествии по одной из главных улиц города.

В начале февраля мы сообщали, что художник Шнуров показал свои картины в Эрарте.

Видео: вконтакте, Оксана Костерева/ Анна Царева