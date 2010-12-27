Есть рекорд: "Лахта-центр" стала самым высоким строением в Петербурге

Высота "Лахта-центра", строящегося в Приморском районе Петербурга, превысила планку в 326 метров.

В Петербурге зафиксирован новый рекорд высотности среди зданий, расположенных в черте города. На первое место, обогнав телевизионную башню, вышел еще недостроенный "Лахта-центр". Об этом сообщили представители строительной компании, которая работает над уникальным объектом. Известно, что по состоянию на 10 мая "Лахта-центр" дорос до показателия в 327.6 метров. Это на полтора метра выше, чем городская телебашня вместе с вещательной антенной.

В данный момент рабочие трудятся над 78-м этажом небоскреба. При этом итоговая высота объекта должна составить почти 500 метров. Уже сейчас его можно разглядеть из окон многих домов в центре Петербурга. Это огорчает многих градозащитников, а также политиков. До сих пор находятся люди, которые требуют остановить возведение "Лахта-центра" в целях сохранения исторической перспективы города.

Ранее Piter.TV писал, что Оксана Дмитриева раскритиковала ответ Игоря Албина по "Лахта центру".

Фото: Instagram, huligankaja