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"Ладожская" закрыта на вход и выход
Сегодня, 13:53
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mari_dolbish
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"Ладожская" закрыта на вход и выход

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Пресс-служба метрополитена сообщает, что на месте идет проверка оставленного предмета.

В Петербурге закрыли станцию метро "Ладожская". Об этом сообщается в телеграм-канале подземки.

В данный момент правоохранительные органы проверяют бесхозный предмет, который был оставлен пассажиром.

Фото: panoramio.com

Теги: закрыли метро , ладожская метро в петербурге , петербург метро
Категории: Новости СПб Происшествия

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