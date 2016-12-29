"Ладожская" закрыта на вход и выход

В Петербурге закрыли станцию метро "Ладожская". Об этом сообщается в телеграм-канале подземки.
В данный момент правоохранительные органы проверяют бесхозный предмет, который был оставлен пассажиром.
Фото: panoramio.com
Пресс-служба метрополитена сообщает, что на месте идет проверка оставленного предмета.
В Петербурге закрыли станцию метро "Ладожская". Об этом сообщается в телеграм-канале подземки.
В данный момент правоохранительные органы проверяют бесхозный предмет, который был оставлен пассажиром.
Фото: panoramio.com