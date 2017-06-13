L’one не согласен с действиями полицейских, задержавших ребенка на Арбате

Недавно в Петербурге прошёл фестиваль музыки и спорта KFS BATTLE, на котором L’one рассказал корреспондентам Piter.tv о своей недавней победе в премии RU.TV, прочтении на ней «Гамлета», Оскаре и скором перерыве в музыкальном творчестве.

Напомним, что 27 мая на музыкальной премии RU.TV L’one со сцены прочитал отрывок из «Гамлета» в поддержку десятилетнего мальчика, который читал на Арбате произведение Шекспира. Полиция со скандалом доставила юного уличного артиста в отделение. А вот последующие видео с Леваном быстро разлетелось в сети.

«Я сказал, всё что я хотел сказать в тот момент. Детей нужно поддерживать за исполнение Шекспира, а не тащить в каталажку, несмотря на то, находился ли он там один, попрошайничал ли он – это не столь важно»- поделился музыкант.

«Люди из власти, которые десятилетнему мальчику заламывают руки – это, наверное, дикость, и в корне неправильно. Эти же самые люди власти пальцем не трогают каких-нибудь бомжей, которые мешают людям, спят на лестницах, на скамейках, на том же самом Арбате, ведут себя по-хамски по отношению к людям, которые гуляют по той же самой улице. Да и в конце концов, кому мешал десятилетний мальчик, если там же за деньги рисуют картины, там же танцуют ребята. С учётом того, что мачеха всё же присутствовала недалеко от него. Я всё-таки склоняюсь, что это было слишком негуманно», - рассказал L’one.

Не так давно исполнитель в своём инстаграме проводил конкурс «Гравитация», победитель получил билет на его концерт и поездку в Москву от кумира. Оказалось, что L’one самостоятельно просматривал каждое фото, и лишь в конце, выбирая из пятёрки финалистов, рэпер посоветовался с друзьями.

«Я потратил на просмотр и сохранение фотографий 3 ночи. Там было больше 3000 участников, потом из них я отсеивал. В финале у нас было 5 человек, и уже к этому моменту я подключил всех своих друзей и близких, спрашивал их мнение. В финале осталось двое, мы начали узнавать их контактные данные».

Леван рассказал и о самых крутых и запоминающихся фотографиях, а также победителях конкурса: «Те, кто больше всего запомнились, они попали в некоторую нарезку, которую я сделал сам в свой инстаграм. Одна из самых чумовых, конечно, головой в снегу, потому что понятие гравитация у всех разна. Но победителем изначально был парень из Подмосковья. Он перепрыгнул с цистерны на цистерну. Это не фотошоп! Оказалось, что он был практически на всех моих концертах в Москве. И из-за того, что он из Подмосковья, мы официально отдали победу ему, но привезли человека из Курска».

Не обошлось и без вопроса о планах музыканта. L’one сделал громкое заявление о приостановлении своей музыкальной деятельности: «В ближайшем будущем, думаю, моим слушателям стоит ожидать большого перерыва. И в этот большой перерыв многое видоизменится. Как говорится, хочешь рассказать о своих планах – не рассказывай. Большой перерыв предвидится, большой взрыв, как говорится, а когда он будет, ну немного попозже, после Олимпийского», - поделился исполнитель.