"Купчино" и "Комендантский проспект" закрывали на вход и выход

На станциях были обнаружены бесхозные предметы.

В Петербурге были закрыты две станции метро, "Купчино" и "Коменданский проспект". В вестебюлях метро проверяли бесхозные предметы, которые не представляли опасности для пассажиров.

Также сегодня, 17 июня, в связи с большим пассажиропотоком на вход была закрыта станция метро "Крестовский остров".

Напомним, что сейчас на стадионе "Санкт-Петербург" идет футбольный матч между сборными России и Новой Зеландии.

Из-за проведения матча будет продлена работа большей части станций метро. В ночь с 17 на 18 июня станции закроются для входа пассажиров в 1:30. Исключением станут первый вестибюль "Проспекта Ветеранов", вторые вестибюли станций "Ленинский проспект" и "Площадь Ленина", первый вестибюль "Московской", а также станции "Технологический институт-1", "Площадь Александра Невского-2", "Достоевская" и "Спасская", которые будут работать по расписанию. Изменения затронут и второй вестибюль станции "Невский проспект", он закроется для входа и выхода пассажиров в 23:00.

Видео: Соня Третьякова/Piter.TV