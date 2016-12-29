"Кто виноват?": В Ростове полицеская машина протаранила на перекрестке "Мерседес"

В интернете появилось видео момента ДТП с видеорегистратора "Мерседеса"

Эта авария произошла 3 февраля днем на перекрестке Большой Садовой улицы и Газетного переулка, в которой произошло столкновение между автомобилем "Мерседес" и полицейского УАЗ.

В результате аварии с незначительными травмами один из сотрудников полиции был доставлен в больницу. По словам очевидцев, патрульный автомобиль врезался в дорогую иномарку.



Сегодня, 5 февраля, в популярной социальной сети ВКонтакте в городском паблике Ростова-на-Дону появилось видео с момента ДТП, который снял видеорегистратор пострадавшего "Мерседеса". Молодой человек, опубликовав это видео, просит связаться с ним очевидцев этой аварии, так как по его словам полиция делает его виновным в этой аварии.

На 32 секундном видеоролике можно увидеть, как "Мерседес" стоит на регулируемом перекрестке и ждет разрешающего сигнала светофора. И только когда загорается "зеленый" автомобиль начинает движение. Когда иномарка уже почти миновала пересечение улиц, в нее и врезался полицейский автомобиль.

Фото и видео: ВК, Это Ростов! Типичный Ростов-на-Дону