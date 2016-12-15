Станцию метро закрыли из-за большого количества пассажиров, которые едут на стадион "Санкт-Петербург Арена".

Станцию метро "Крестовский остров" закрыли на вход. Это связано с большим количеством болельщиков, которые едут на церемонию закрытия Кубка конфедераций и на финальный матч.

С 17:56 станция стала работать только на выход. Об этом сообщает официальный телеграм-аккаунт петербургской подземки.

Церемония закрытия начнется на стадионе "Санкт-Петербург Арена" в 19:15. Сюжет шоу будет посвящен истории и культуре Петербурга и Кубка конфедераций.

На мероприятии выступит ряд музыкантов и артистов. Петербуржцы и гости города услышат Полину Гагарину, Егора Крида и DJ Smash.

В финале турнира сойдутся сборные Германии и Чили. Начало главного матча Кубка конфедераций — в 21:00.

Фото: zametkibloggera.ru