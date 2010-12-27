"Крестовский остров" открыт для пассажиров

Напомним, что сегодня, 17 июня, из-за проведения матча Кубка конфедераций будет продлена работа большей части станций метро.

В Петербурге открыли станцию метро "Крестовский остров". Об этом сообщает официальный телеграм-аккаунт петербургского метрополитена.

Ранее станцию закрыли в связи с большим пассажиропотоком. В настоящее время станция работает в обычном режиме.

Сегодня, 17 июня, начинается Кубок конфедераций по футболу. Видео с церемонии открытия можно посмотреть здесь. В 18:00 на стадионе "Санкт-Петербург", расположенном на Крестовском острове, пройдет матч между сборными России и Новой Зеландии.

Из-за проведения матча будет продлена работа большей части станций метро. В ночь с 17 на 18 июня станции закроются для входа пассажиров в 1:30. Исключением станут первый вестибюль "Проспекта Ветеранов", вторые вестибюли станций "Ленинский проспект" и "Площадь Ленина", первый вестибюль "Московской", а также станции "Технологический институт-1", "Площадь Александра Невского-2", "Достоевская" и "Спасская", которые будут работать по расписанию. Изменения затронут и второй вестибюль станции "Невский проспект", он закроется для входа и выхода пассажиров в 23:00.

Фото: vadimboyarkin.ru